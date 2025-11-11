Sahibi olunacak fırsat; Milli Emlak 8 Bin TL’ye arsa satıyor Milli Emlak, Hazine’ye ait arsa, tarla ve diğer arazileri 8 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıyor. Bayburt’ta satışa çıkacak olan arsanın ihale detayları belli oldu.

Göster Hızlı Özet Milli Emlak, Hazine'ye ait arsa ve arazileri düşük fiyatlarla satışa sunarak küçük yatırımcıları teşvik ediyor.

Bayburt'ta 104.74 m² arsa 8.000 TL tahmin edilen bedelle 19 Kasım 2025'te ihaleye çıkıyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Milli Emlak, Hazine'ye ait arazileri satışa çıkararak küçük yatırımcıların düşük bütçeyle mülk sahibi olmasını sağlıyor. Van'dan Konya'ya kadar düzenlenen açık artırmalar büyük ilgi görürken, son olarak Bayburt'ta bir arsa 8.000 TL'den satışa çıkarıldı. 8.000 TL'YE ARSA FIRSATI Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, ihale 19 Kasım 2025 tarihinde saat 09.50'de gerçekleşecek. İhale bedeli 2.400 TL olarak açıklandı. İhale yeri ise Bayburt Merkez olarak duyuruldu. SATIŞ BİLGİLERİ Tahmin Edilen İhale Bedeli: 8.000,00 TL Teminat Bedeli: 2.400,00 TL Uygun Yüzölçümü: 104,74 m² İhale Tarihi: 19/11/2025 İhale Saati: 09:50 İhale Yeri: Bayburt / Merkez İletişim Adresi: https://bayburt.csb.gov.tr/ Telefon / Dahili: (458) 211 11 68

