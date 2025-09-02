Sahipsizler geri dönüyor! İşte yeni sezon fragmanı: “Bu devran dönecek!”

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyle buluştu ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dramatik hikayesini anlatan dizi, yaşadıkları tüm felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesiyle ekran başındaki izleyicileri derinden etkilemeye devam edecek.

Yeni sezonun ilk bölümü 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Star TV ekranlarında izleyicile buluşacak.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni tanıtımda Devran ve Azize’nin hayatlarının altüst olması dikkat çekerken, sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Fragmanın en çarpıcı detaylarından biri ise Cemo’nun tekerlekli sandalyede görülmesi oldu. İşte Sahipsizler yeni sezon fragmanı: