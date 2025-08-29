Sahipsizler yeni sezon ne zaman? Sahipsizler dizisi 2. sezon tarihi…

TRT 1’in sevilen yapımlarından Sahipsizler, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finaline çıktı.

Final bölümünde ekrana gelen kanlı düğün sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Çatışmada Yusuf, Devran, Necla ve Cemo vuruldu. Ancak en çok merak edilen karakterlerden Cemo’nun hayatta olup olmadığı yeni sezona bırakıldı.

Sürükleyici finalin ardından dizinin takipçileri, “Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi…

SAHİPSİZLER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, sezon finali sonrası izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezon başlangıç tarihi için resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Eylül–Ekim 2025 döneminde ekranlara dönmesi bekleniyor.

Sevilen yapımın ikinci sezon hazırlıkları ise hız kazandı. Yönetmen Cem Karcı, ekibin sete çıktığını sosyal medya hesabından paylaştığı ilk kare ile duyurdu.