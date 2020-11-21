Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi.

Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı.

Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.

Şüphelinin ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya geçmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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