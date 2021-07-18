Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hat yenileme çalışmaları esnasında bir otomobil, üzerine devrilen yaklaşık 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği altında kaldı.

Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (KAMOSB) sanayi hattı çeken ekipler bölgeye yakın yerdeki eski yüksek gerilim hattını sökerek yenisini takmak için çalışma başlattı.

DİREK YANLIŞ YÖNE YATINCA ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çalışma esnasında yanlış yöne yatan yüksek gerilim hattı direği yakında bulunan 52 ACD 237 plakalı Peugeot marka otomobilin üzerine devrildi.

Sakarya'da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi-Video

NEYSE Kİ ARAÇTA KİMSE YOKTU

Meydana gelen kazada araç içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Yüksek gerilim hattı direği, vinç yardımıyla kaldırılırken araç ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.