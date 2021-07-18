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    Sakarya'da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hat yenileme çalışmaları esnasında bir otomobil, üzerine devrilen yaklaşık 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği altında kaldı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 00:39
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    Sakarya'da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi

    Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (KAMOSB) sanayi hattı çeken ekipler bölgeye yakın yerdeki eski yüksek gerilim hattını sökerek yenisini takmak için çalışma başlattı.

    DİREK YANLIŞ YÖNE YATINCA ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Çalışma esnasında yanlış yöne yatan yüksek gerilim hattı direği yakında bulunan 52 ACD 237 plakalı Peugeot marka otomobilin üzerine devrildi.

    Sakarya'da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi-Video

    NEYSE Kİ ARAÇTA KİMSE YOKTU

    Meydana gelen kazada araç içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

    Yüksek gerilim hattı direği, vinç yardımıyla kaldırılırken araç ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi #1

    Sakarya da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi #2

    Sakarya da 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi #3

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