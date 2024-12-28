İHA
Dehşet veren olayın adresi Sakarya.
Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.Y. isimli kadın iki tane horozunu komşusuna verdi.
Duruma öfkelenen oğlu İ.Y., eline aldığı tüfek ile dehşet saçtı.
TAVUKLARI TELEF ETTİ, DAYISININ EVİNİ DE HEDEF ALDI
İlk olarak bahçedeki 7 tavuğa tüfek ile ateş açan İ.Y., ardından dayısının ikinci kattaki evinin balkonunu hedef aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi.
MOTOSİKLETLE KAÇTI
7 tavuğu telef edip, dayısının evine de zarar veren şahıs motosiklete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde 10 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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