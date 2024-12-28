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Sakarya'da annesinin horozları komşuya verdiğini duyunca tüfekle dehşet saçtı

Sakarya'da annesinin horozları komşuya verdiğini duyunca tüfekle dehşet saçtı Akyazı ilçesinde iki tane horozu annesi tarafından komşuya verilen şahıs eline aldığı tüfekle bahçede bulunan 7 tavuğu telef eden şahıs, dayısının evine de ateş açtı.