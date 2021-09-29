Sakarya'da arızalanan tırın kasasında bulunan göçmenler kaçtı 

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarından duran tırın kasasında bulunan kaçak göçmenler ormanlık alana kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün gece, Sakarya TEM Otoyolu Sapanca Yüzevler mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametine seyir halinde olan tır arızalanınca sürücüsü yol kenarında durdu.

KAÇAK GÖÇMENLER ORMANLIK ALANA KAÇTI

Bu sırada, Karayolları ekibi yolda önlem almak için tırın arkasına yanaştı. Ancak, tırın kasasında bulunan kaçak göçmenlerin araçtan inerek ormanlık alana gittikleri görüldü. Karayolları görevlileri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, durumu polise bildirdi.

10 AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. Tır sürücüsünün aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi. Çevrede yapılan aramada ise Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi.













