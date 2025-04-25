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İHA

İstanbul'da yaşanılan 6.2'lik deprem sonrası büyük panik yaşayan illerden biri de Sakarya olmuştu..

Serdivan'da yanına başka bir binanın temeli atılan binada çatlaklar oluştu..

Otuzikievler Mahallesi 825. Sokak'ta bulunan apartmanının girişinde çatlakları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

KAYMA VE ÇÖKME RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik çalışmaların ilk belirlemelerine göre, çatlakların temel kaynaklı olabileceği ve binada kayma riskinin bulunduğu değerlendirildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmaların neticesinde apartmanda bulunan aileler ivedilikle tahliye edildi.

Yaşanan bu duruma apartmanın bitişiğine yeni başlanan inşaatın sebep olabileceği değerlendiriliyor. Hususa ilişkin ekipler çalışmalarını sürdürüyor.