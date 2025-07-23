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Sakarya'da bir orman yangını daha

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez başka bir noktada yangın başladı.

DHA DHA
23.07.2025 14:17

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkiinde yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor.

"ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ"

Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti. 

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