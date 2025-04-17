Sakarya'da boş dairede çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
İHA

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedene yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Boş olduğu öğrenilen dairede çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü. Maddi hasar meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar