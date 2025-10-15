Sakarya'da çiftçiler, hem dondan hem de hırsızlıktan mağdur

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üzüm üreticileri, hasat öncesi artan hırsızlık olaylarıyla mücadele ediyor. Üreticiler, bağlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyor.

JANDARMA, ÜRETİCİLERLE NÖBETTE

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üreticilere destek vererek güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle bağların yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri artırılırken, üreticiler de arazilerinde dönüşümlü nöbet tutuyor.

"BİR SENELİK EMEK, BİR SAATTE ÇALINIYOR"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, yaptığı açıklamada:

Üzüm bağlarımızda nöbet tutuyoruz. Bu sene don ve kuraklıktan dolayı verim kaybımız var. Maalesef üzüm bağlarımızda hırsızlık olayları yaşandı. Çiftçinin bir senelik emek verdiği tarladan 1 saat içinde üzümlerini alıp götürüyorlar. Çiftçilerimiz jandarma ile koordineli şekilde nöbet tutuyor, bahçelere güvenlik kameraları da takıldı.

ÇİFTÇİLER, GECE GÜNÜZ BAHÇELERİNDE

Çiftçi Hasan Yıldız, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

Don sebebiyle mahsulümüzün çoğu zarar gördü. Kalan üzümlerimizi toplarken hırsızlık olayları ile uğraşıyoruz. Biz jandarma ekipleriyle birlikte yoğun şekilde gece gündüz nöbet tutuyoruz. Afetlerin yanı sıra bir de böyle bir bela geldi başımıza.

ÇİFTÇİLER ARASINDA DAYANIŞMA

Bacıköy Mahallesi’nden çiftçi Eyüp Dönmez: