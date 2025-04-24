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DHA

Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem Sakarya'da da hissedildi..

Adapazarı ilçesinde bir berber, depremle birlikte paniğe kapılıp tıraş ettiği müşterisini bırakarak dışarı çıktı.

MÜŞTERİ KOLTUKTA KALDI

Tıraş olan kişi koltukta kalırken, sıra bekleyen 2 müşteri de kendisini dışarı attı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada Adapazarı’nda başka bir berberde de içeride bulunanların panik içinde sokağa çıktığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.