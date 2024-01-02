Yüksek cezalara rağmen sürücüler drift tutkusundan vazgeçmiyor..
Son olay Sakarya'da yaşandı..
Akyazı D-140 karayolu Küçücek Kavşağı’nda meydana gelen olayda, ilçedeki bir düğün konvoyunda S.Ş. kontrolündeki 54 HP 672 plakalı, K.B. idaresindeki 61 AZ 795 plakalı ve E.A. kontrolündeki 61 UT 868 plakalı toplam üç Tofaş marka otomobil, kara yolunu trafiğe kapatarak dakikalarca drift attı.
İhbar üzerine Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri harekete geçti.
Ehliyetlerine el konuldu, 1 araç trafikten men
Drift görüntüleri üzerine sıkı çalışma yapan trafik ekipleri, bir aracı düğün salonu önünde diğer iki aracı da sürücülerinin sakladığı yerde buldu. Ekipler, kara yolunu kapatarak drift atan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süre ile el koydu.
Toplam 62 bin lira ceza kesildi
Bir araç trafikten men edilirken, diğer iki araç ise 60 günlüğüne yediemin otoparkına çekildi.
Öte yandan, sürücülere toplam 62 bin lira cezai işlem uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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