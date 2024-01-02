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Sakarya'da drift atan sürücülere 62 bin lira ceza kesildi

Sakarya'da drift atan sürücülere 62 bin lira ceza kesildi Akyazı ilçesi D-140 kara yolunu trafiğe kapatıp otomobilleri ile drift atan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu. 62 bin lira ceza kesilen sürücülerin araçlarından biri trafikten men edilirken, diğer ikisi ise iki aylığına yediemin otoparkına çekildi.