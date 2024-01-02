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Sakarya'da eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı

Sakarya'da eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. 9 merminin isabet ettiği otomobilde ağabey karnından, kız kardeşi ise omzundan yaralandı.