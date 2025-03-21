Sakarya'da evin çatısı alev topuna döndü

İHA
Sakarya'nın Altındere Akyazı ilçesinde Osmanağa Mahallesi'nde A.Ş.'ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı.
Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evin çatısı ve içerisinde bulunan samanlar zarar gördü.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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