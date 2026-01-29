Sakarya'da haber alınamayan şahsın cansız bedeni çalılıklarda bulundu

- Sakarya'da 2 gündür kayıp olan Murat Arslan'ın cansız bedeni çalılık alanda bulundu.
- Bölgeye sevk edilen ekipler, Arslan'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Murat Arslan'ın yakınları 2 gündür kendisinden haber alamayınca durum yetkililere bildirildi.
Taşkısığı Mahallesi'nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Murat Arslan olduğu belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Murat Arslan'ın cansız bedeni incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.