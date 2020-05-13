Sakarya'da iki grup arasında kavga çıktı: 4 yaralı

İki grup arasından çıkan kavgada 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yürüyüş yapan 4 kişilik grup ile 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında yaşanılan arbede sonucu 4 kişilik grupta bulunan 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanırken, diğer gruptaki 10 kişi olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından yaralılar, ambulansla 2’si Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer 2’si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri diğer grubu bulmak için çalışma başlattı.