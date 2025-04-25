DHA
Güvenlik güçleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulamalara devam ederken, her türlü ihbarı da değerlendiriyor..
Son ihbar Sakarya'dan yapıldı..
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde 21 yaşındaki Y.Y.K.'nin iş yerinde arama yaptı.
KRALİYET PİTONU ELE GEÇİRİLDİ
Aramada 1 kraliyet pitonu ele geçirildi. Y.Y.K.'ye Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen piton görevlilere teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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