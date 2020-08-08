Sakarya’da kadın cankurtaranlar ilgi görüyor

Karasu ilçesindeki sahil şeridinde görevli kadın cankurtaranlar, boğulma vakalarına müdahale ediyor.

Batı Karadeniz’in turizm merkezlerinden Sakarya’nın Karasu sahilinde görev yapan 6 kadın cankurtaran, dürbün ve megafonla denetim yapıyor.

Kadın görevliler, idari çalışmalara katılmanın yanı sıra boğulma vakalarına karşı da tatilcilerin can güvenliği için sahadaki yerini alıyor.

AMAÇLARI KADINLARIN SORUNLARINI DAHA İYİ ANLAYABİLMEK

Cankurtaran Dilara Demirel, sahildeki amaçlarının tatil yapmaya gelen kadınların sorunlarını daha iyi anlayabilmek olduğunu söyledi. İdari görevleri kapsamında, telsiz başında jetskileri yönlendirdiklerini anlatan Demirel, boğulma tehlikesi geçirenlerin yakınlarını teskin ettiklerini ve onlarla ilgilendiklerini aktardı.

Yeşim Topçu da kulede nöbet tuttuğunu ve denizdeki vatandaşların emniyeti için dürbünle takip yaptığını ifade etti.

“İŞLERİNİ ÇOK İYİ YAPIYORLAR”

Sahilde devriye gezdiklerini ve boğulma vakalarına müdahale ettiklerini dile getiren Topçu, “Telsizden haber aldığımız an hangi kule olaya yakınsa hemen müdahale ediyoruz. Kadın cankurtaranlar olarak, tatile gelen kadınların sorunlarını daha hızlı şekilde çözüyoruz.” dedi.

Tatile gelen Çiğdem Fil de kadın cankurtaranların görev yapmasından çok memnun olduğunu kaydederek, “Karasu turizminin farklı bir yüze ihtiyacı var. Bir haftadır burada tatil yapıyorum ve kadın cankurtaranları gözlemliyorum. Gerçekten işlerini çok iyi yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“SAHİLLERİMİZE AYRI BİR RENK KATTILAR”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amiri Şaban Küçükosman da kadın cankurtaranların denizde ve havuzda görev yaptığına işaret etti.

Kadın görevliler sayesinde, tatile gelen kadınların sorunlarında oldukça azalma görüldüğüne dikkati çeken Küçükosman, şöyle konuştu:

“Eğitimli kadın cankurtaranlarımız, aileleri de koruma altına alıyor. Kadın tatilcilerimizin sorunlarına gayet iyi çözümler üretiyorlar. Zaman zaman devriye gezerken vatandaşların onları alkışladıklarını görüyoruz. Vatandaşlar kadın cankurtaran ekiplerinden çok memnun olduklarını sözlü ve yazılı olarak bizlere iletiyor. Sahillerimize ayrı bir renk kattılar ve bizi güçlendirdiler.”