Sakarya’da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Sakarya Hendek'te Köprübaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 8881 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü ve yanındaki yaşamlarını yitirdi

Kazada sürücü Velioğlu ve otomobilde bulunan Mehmet Canyelken yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)