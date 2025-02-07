Sakarya’da kar yağışı hayatı felç etti

İHA

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, iki gündür şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Bugün de sabah saatlerinde yağan kar ile birlikte şehrin bir kısmı beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar şehrin birçok noktasında adeta hayatı felç etti.

VATANDAŞLAR KARIN TADINI ÇIKARDI

Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda kazalar art arda geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kaldı. Karla kaplı sokaklara inen vatandaşlar ise karın tadını çıkardı.

Ekipler ise şehir genelinde aniden bastıran kar yağışı neticesinde oluşan olumsuzlukları giderebilmek için kapanan yolları açmak için yoğun bir mesai harcadı.