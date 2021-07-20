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    Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü

    Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışmasıyla otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 17:59
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    Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü

    Sakarya-Düzce D100 Karayolu Erenler ilçesi Sarıcalar sapağında meydana gelen olayda, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı Ford marka otomobil ile Sarıcalar sapağından D100 karayoluna çıkmak isteyen E.Ç. idaresindeki 54 YE 449 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

    OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI, 6 YARALI

    Çarpışmanı etkisi ile Tofaş marka otomobil adeta bir kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen kazada sürücüler Ş.Y. ve E.Ç. ile birlikte araçlarda bulunan; M.Ç., B.Ç., M.Ç. ve S.Y. isimli 6 kişi yaralandı.

    Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü VİDEO

    Sakarya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #1

    Sakarya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #2

    VATANDAŞLAR, YARALILARIN ÜZERİNE ŞEMSİYE AÇTI

    Kazada yola savrulan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için ambulanslar bölgeye gelene kadar şemsiye açarak başlarında bekledi.

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    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede, trafik bir süre aksadı.

    Kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması sonrasında normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #4

    Sakarya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü #5

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