Sakarya'da samanlıkta başlayan yangın ahşap eve sıçradı

İHA
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Alballar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı samanlıkta başlayan yangın, bitişikte bulunan boş ahşap eve sıçradı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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