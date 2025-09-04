Sakarya’da su krizi: Tasarruf ve fiyat uyarısı

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Göl Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında Marmara Bölgesi’nin son yılların en kurak dönemini yaşadığını açıkladı.

Sakarya’nın yıllık ortalama 760 mm yağış aldığını hatırlatan Sakallıoğlu, bu yılın ilk 8 ayında yalnızca 244 mm yağış düştüğünü, bunun da gölü besleyen derelerin kurumasına yol açtığını belirtti.

SAPANCA'DA KRİTİK DÜŞÜŞ

Kocaeli ve Sakarya’nın ortak içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde, su seviyesi her geçen gün azalıyor.

Artan nüfus, tarımsal faaliyetler, turizm sezonu ve yüksek tüketim baskısının göldeki düşüşü hızlandırdığı vurgulandı.

KAÇAK KULLANIMA SIKI DENETİM

Sakallıoğlu, 2025’te 5 bin 343 kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit ettiklerini ve yaklaşık 680 bin metreküp suyu koruma altına aldıklarını aktardı.

Ayrıca suyun yolculuğunu teknolojik imkanlarla takip ettiklerini, arızalardan kaynaklanan kayıpları azaltmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

YENİ KAYNAKLAR DEVREDE

SASKİ, bu yıl 46 noktada yapılan çalışmalarla saniyede 79 litre yeraltı suyunu şebekeye kazandırdı.

Ayrıca İller Bankası iş birliğiyle Sapanca, Akyazı ve Hendek’te toplam 100 km içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

SU FİYATLARINA ZAM HAZIRLIĞI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatıyla 2024 Mayıs’ında suya yüzde 20 indirim yapılmıştı. Ancak bu indirim, tüketimi azaltmak yerine artırdı.

Sakallıoğlu, su fiyatlarında revizyon planladıklarını söyleyerek, fiyat artışının tüketimi dengelemek için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

KRİZ YÖNETİMİNE GEÇİLDİ

2025’in ilk 8 ayında Sapanca Gölü’nden 54 milyon m³ su çekildi, bunun yüzde 42’si yaz aylarında tüketildi.

Sakallıoğlu, mevcut tabloyu “Bugün itibarıyla su yönetiminde kriz yönetimine geçmiş bulunuyoruz.” sözleriyle değerlendirdi.

SERT TEDBİRLER ALINACAK

Park ve bahçe sulamaları haftanın belirli günlerine indirilecek.

Profesyonel amaç dışındaki bahçe sulamalarına kısıtlama getirilecek.

Kurallara uymayan abonelerin geçici olarak suyu kesilebilecek.

Site havuzları, ticari işletmeler ve endüstri tesislerinde kademe uygulamasıyla fazla tüketenden daha yüksek ücret alınacak.

YENİ BARAJ PROJELERİ

Ballıkaya Barajı’nın isale hattı süreci hızlandırılıyor.

Çamdağı Barajı ise Karasu ve Kocaali’nin su ihtiyacını karşılamak üzere gündeme alındı.