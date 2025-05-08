Sakarya'da tabiat parkındaki alkollü etkinliğe valilik izin vermedi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan alkollü festivale, Sakarya Valiliği'nden izin çıkmadı.

"ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASINI ÖNCELİYORUZ"

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, valilik şu ifadelere yer verdi:

Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, izinsiz ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki hiçbir etkinliğe izin vermeyecek; huzur ve güvenliği tehdit edebilecek girişimlere karşı gereken tüm idari ve hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaktır. Ayrıca, halk sağlığını, çevreyi, kamu güvenliğini ve özellikle çocuklar ile gençlerin korunmasını önceleyen bir yaklaşımla, bu tür organizasyonların yasal dayanağa sahip olmadan gerçekleştirilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Sakarya'nın doğal, kültürel ve toplumsal değerlerini koruma sorumluluğu doğrultusunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde hareket edilmekte olup, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak hiçbir izinsiz faaliyete göz yumulmayacaktır.