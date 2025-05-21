Sakarya'da ticari taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda, saat 23.00 sıralarında Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.
DEMİR BORULAR TAKSİYE SAPLANDI: 2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KURTARILMADI
Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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