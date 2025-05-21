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Sakarya'da ticari taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da ticari taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonete adeta ok gibi saplanan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.