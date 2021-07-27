Sakarya'da traktörün kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti
Pamukova ilçesinde 14 yaşındaki genç, kullandığı traktörün kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini söyledi.
- İHA
- 27.07.2021 - 01:14
Kaza, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Edinilen bilgilere göre, ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen 14 yaşındaki Semih Günay idaresindeki traktör kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan traktörün altında kalan genci görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı incelemesi sonrasında Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.