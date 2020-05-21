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    Sakarya'da virüsü yenen anne, kızına kavuştu

    23 günlük tedaviyle koronavirüsü yenip, hastaneden taburcu olan anne, 3,5 yaşındaki kızıyla evinin önünde kucaklaştı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 18:10
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    Sakarya'da virüsü yenen anne, kızına kavuştu

    Sakarya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Tekoğlu, koronavirüse yakalandı.

    Emine Tekoğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 23 gün boyunca virüs tedavisi gördü.

    VİRÜSÜ ATLATIP KIZINA KOŞTU

    Tedavinin ardından virüsü yenip sağlığına kavuşan Tekoğlu hastaneden taburcu olurken, 3,5 yaşındaki kızı Masal Mina da en güzel kıyafetini giyip, evlerinin önünde annesini bekledi.

    Anne ve kızın, evlerinin önünde özlemle birbirlerine sarıldıkları o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Sakarya'da virüsü yenen anne kızına kavuştu

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