Petrol
101.72
1.50%
Euro
18.0929
0.01%
Dolar
18.1465
0.03%
Altın
1.022
0.40%
Borsa
306
0.00%
Bitcoin
395.786
0.95%
BTXN Coin
4.96
-2.16%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Bulutlu 28 C

    Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı

    Sakarya'da bir tıra arkadan vuran yolcu otobüsünde can pazarı yaşandı. 25 kişinin yaralandığı kazada yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
    • 24.08.2022 - 23:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı

    Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkii Adapazarı istikametinde, H.Y. idaresindeki Tokat- İstanbul seferi yapan 34 FA 4591 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Y.M idaresindeki 34 GDA 08 dorse plakalı tıra arkadan çaptı.

    Kazada 25 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

    Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı - Video

    Sakarya da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı #1

    “İçeride insanlar panik halindeydi”

    İHA'nın haberine göre, kazaya karışan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını anlattı. Yolcu Aşır Durgut, “Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu. Ben 10 numaralı koltuktaydım olayı birebir gördüm. İlk etapta kapılar açılamadı ve ben aracın hava alması için bende çekiçle camları kırdım. İçeride insanlar panik halindeydi. Ben Ankara’dan bindim otobüse Adapazarı otobanından çıktık yola girdik daha otobüs hızını bile alamadı sadece bizi sıkıştıran taksi oldu” dedi.

    Sakarya da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı #2

    Sakarya da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı #3

    Sakarya da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ezgjan Alioski’den Fenerbahçe taraftarına övgü
    Futbol

    Ezgjan Alioski’den Fenerbahçe taraftarına övgü

    Görüş Bildir