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    Sakarya'daki patlamada ölen 2 kişinin kimliği belli oldu

    Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 06:01
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    Sakarya'daki patlamada ölen 2 kişinin kimliği belli oldu #1

    Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti.

    4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belirlendi.

    Hayatını kaybeden iki kişinin isimlerinin Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi.

    Sakarya'daki patlamada ölen 2 kişinin kimliği belli oldu #2

    Sakarya'daki patlamada ölen 2 kişinin kimliği belli oldu #3


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