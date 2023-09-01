İHA
Sakarya'da çıkan şiddetli rüzgar, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.
Kum bulutu oluştu
Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.