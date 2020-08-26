Salça havuzunda dans eden Balıkesirli
Balıkesir'de salça üretimi yapılan bir tesiste çalışan şahsın, salça havuzunda çıplak ayaklarla dans ederken çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 16:19
Balıkesir'de ismi öğrenilemeyen salça üretimi yapan bir tesiste, çalışanlardan biri üretim havuzuna çıplak ayaklarıyla girdi.
SALÇA HAVUZUNDA ÇIPLAK AYAKLA DANS
Çalışan, hijyen kuralları adına hiçbir tedbir almadan çıplak ayaklarında salça havuzunda müzik eşliğinde dans etti.
O anları ise bir başkası tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedili.
Firma çalışanları kaydettikleri görüntüleri video paylaşım uygulaması TikTok'ta yayınladı.
Salça havuzunda dans eden Balıkesirli VİDEO
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI, HESABI KAPATTI
Bir süre sonra bütün sosyal medya mecralarına yayılan görüntüler, tepkiye neden oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, görüntüyü Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet etmeye başladı.
Yoğun tepkilerin ardından, videonun paylaşıldığı TikTok hesabı kullanıcısı tarafından kapatıldı.