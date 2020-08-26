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Salça havuzunda dans eden Balıkesirli

Salça havuzunda dans eden Balıkesirli

Balıkesir'de salça üretimi yapılan bir tesiste çalışan şahsın, salça havuzunda çıplak ayaklarla dans ederken çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu.