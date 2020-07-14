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    Salvini, Ayasofya'nın ibadete açılmasını protesto etti

    Danıştay kararı ile ibadete açılan Ayasofya için Türkiye düşmanlığı ile tanınan Salvini protesto düzenledi.
    • REUTERS
    • 14.07.2020 - 08:58
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    Salvini, Ayasofya'nın ibadete açılmasını protesto etti

    Ayasofya3nın ibadete açılması sonrası Türkiye'ye karşı protestolar sürüyor...

    İtalya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve bir grup partili, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

    Aşırı sağcı Lig lideri Salvini ve 30 destekçisi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını protesto ederek Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu yakınlarında toplandı.

    Grubun ellerinde "Türkiye asla Avrupa'da olmayacak" ve "Ayasofya'dan elinizi çekin" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

    Salvini, Ayasofya'nın ibadete açılmasını protesto etti #1

    "HRİSTİYANLIĞIN MİRASI"

    Salvini burada yaptığı açıklamada, Hristiyanlığın dünyadaki tarihi ve kültürel mirasının camiye dönüştürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

    Güvenlik güçleri, eylem nedeniyle Başkonsolosluk önünde geniş güvenlik önlemleri alırken bir ara Salvini ve bazı partililer, binaya yaklaşarak provokatif hareketlerde bulundu.

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