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    Samsun Limanı'nda patlama

    Yağ tankerinin patladığı Samsun Limanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 02.12.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 11:54
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    Samsun Limanı'nda patlama

    Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kısa sürede siyah dumanlar kapladı.

    Yangın kontrol altına alındı

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    DHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Samsun Limanı nda patlama #1


    Samsun Limanı nda patlama #2

    Samsun Limanı nda patlama #3

    Samsun Limanı nda patlama #4



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