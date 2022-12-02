Samsun Limanı'nda patlama
Yağ tankerinin patladığı Samsun Limanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 02.12.2022 - 11:43
- Güncelleme : 02.12.2022 - 11:54
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kısa sürede siyah dumanlar kapladı.
Yangın kontrol altına alındı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
DHA'nın haberine göre, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.