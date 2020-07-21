Samsun merkezli 5 ile kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Emniyet, Samsun merkezde olmak üzere tarihi eser kaçakçılığına yönelik İstanbul, Amasya, Çorum ve Giresun illerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun'da emniyet, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik İstanbul, Amasya, Çorum ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'u merkeze aldı.

KAÇAKÇILARIN ELİNDEKİLERE POLİS EL KOYDU

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 41 sikke ve obje, antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 metal el dedektörü, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 milimetre çapında 14 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.,

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.