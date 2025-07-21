Samsun'da 11.katta kopan iskeledeki işçiler ölümden döndü

Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü..

Canik ilçesi Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan iki işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

Bu sırada yaklaşık 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı.

EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı. Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, olası bir facianın eşiğinden döndü.