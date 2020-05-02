Samsun'da atık demirleri değerlendirdi, gitar yaptı

25 yıldır demircilik mesleğiyle uğraşan şahıs, atık demirlerden hayvan figürleri ve müzik aleti üretiyor.

Samsun'da 25 yıldır demircilik mesleğiyle uğraşan Mustafa Cömert (39), atık demirleri değenlendirerek gazoz kapaklarından oluşan evde sergiliyor.

Vezirköprü'de sanayi alanının içinde demirci dükkanı bulunan Cömert, atık demirleri tekrar değerlendirerek onlardan hayvan figürleri ve müzik aleti üretiyor.

ATIK DEMİRLERİ BİRLEŞTİREREK GİTAR YAPTI

Araba ve makine parçaları, bilyeler, anahtar, vida, çark, pusula gibi malzemelerden oluşan bir gitar yapan Cömert, gitarı 4 günde yaptı.

İnsanların ilgisini çeken gitar, görenlerin beğenisini topladı.

Atık demirlerden gitar yaptı

"GİTARI GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE KOŞUYOR"

Demir ile sanat eserleri ortaya çıkaran Mustafa Cömert, ilginç eserler üretmeye devam edeceğini belirterek, "Uzun zamandan beri antika biriktiriyorum. Bu antikaları ise dedemden kalma dışı gazoz kapaklarından oluşan bir evde sergiliyorum. Daha sonra el sanatlarına ilgim vardı. El sanatları ile yapmış olduğum eserleri bu evdeki antikalar ile birleştirdim. El sanatlarında kartal, kuğu, insan figürleri var. Son olarak atık demirlerden bir gitar yaptı. Sanayide kullanılan bir çok farklı malzemeden oluşuyor. Bu malzemeleri bir araya getirerek bunların tekrardan canlandırdığımı düşünüyorum. Çünkü bu demirler eritilecekti. Demirci olduğum için demirle uğraşmayı çok seviyorum. Bu yüzden ben de özel bir hobi gelişti. Bu gitar gibi eserleri yapmayı devamını da getirmeyi düşünüyorum." dedi.