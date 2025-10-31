Samsun'da başıboş köpekler toplanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla Samsun genelinde, başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ÖNCELİK YOĞUN BÖLGELERDE

Ekipler, çalışmalara insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlar ve çevre mahallelerden başladı. Sokaklarda sahipsiz dolaşan köpekler, kontrollü şekilde yakalanarak araçlara alındı.

Toplama sırasında bazı vatandaşların tepki göstermesi üzerine, bazı köpeklerin kaçtığı bildirildi.

KIRSALDA DA ÇALIŞMA YAPILDI

Merkez mahallelerdeki işlemlerin ardından ekipler, köpek popülasyonunun yüksek olduğu kırsal bölgelere yöneldi. Burada da çok sayıda sahipsiz köpek, yakalanarak barınaklara götürülmek üzere hazırlandı.

Her hayvanın, HAYBİS sistemi üzerinden çip kontrolü yapılarak sahipli olup olmadığı belirlendi.

KÖPEKLER BARINAKLARA TESLİM EDİLDİ

Toplanan köpekler, İlkadım Belediyesi ekiplerince tutanakla Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca teslim edilen köpek sayısı kadar tedavi ve kısırlaştırma işlemi tamamlanan hayvan da İlkadım Belediyesi’ne ait Doğal Yaşam Alanına götürüldü.