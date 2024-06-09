İHA
Dehşet verici olay Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi.
Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda meydana gelen olayda restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz bir müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralandı
Ağır yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.
Saldırgan aranıyor
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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