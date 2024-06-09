İHA

Dehşet verici olay Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Kılıçdede Mahallesi Adliyesi yanındaki bir restoranda meydana gelen olayda restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz bir müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralandı

Ağır yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Saldırgan aranıyor

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)