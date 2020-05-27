Samsun’da bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi

Samsun Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 9 yeni pozitif koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Samsun Valiliğince yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Virüs hala aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı. Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanmaya, fiziksel mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim” ifadelerine yer verildi.