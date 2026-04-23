Samsun'da çıkan yangında anne ile 6 aylık bebeği dumandan etkilendi

Samsun'da İlkadım ilçesinde gece saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir evde, çocuk odasında bulunan elektrikli soba henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

ANNE VE 6 AYLIK BEBEĞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler, halı ve yataklara sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen B.B. ile 6 aylık kızını evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Anne ile kızı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede tedaviye alındı.

Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.