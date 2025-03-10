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İHA

Samsun'da ev yangını..

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde Nuray A.'ya ait 3 katlı evin giriş katında meydana gelen olayda, 4 ve 10 yaşları arasındaki S.A. ve akrabaları M.Ş. ve U.Ş. adlı çocuklar evde yalnız bulundukları sırada iddiaya göre 4 yaşındaki M.Ş. çakmakla oyun oynarken yangın çıktı.

ALEVLER EVİ SARDI

Alevler evi sararken, çocuklar komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.