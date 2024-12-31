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İHA

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Ensar Terzioğlu (65), 42 yıllık meslek hayatına unutulmaz bir veda ile nokta koydu. Ders anlatırken sınıf kapısında beliren 1,5 yaşındaki torunu Yusuf Ensar, elinde çiçekle dedesini şaşırttı. Torununu karşısında gören Terzioğlu, duygu dolu anlar yaşadı ve minik ellerden çiçeği aldı.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Bu sürprizin ardından koridora çıkan Ensar öğretmen, kendisini alkışlarla bekleyen yüzlerce öğrencisiyle karşılaştı. İki sıra halinde dizilen öğrencilerin oluşturduğu koridordan geçen öğretmen, sevgi dolu tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Bu anlamlı veda, hem öğretmen hem öğrenciler için unutulmaz bir anıya dönüştü.

Duygularını paylaşan Ensar öğretmen, kendisine bu sürprizi hazırlayan öğrencilerine teşekkür ederek okuluna ve öğretmenlik mesleğine veda etti.