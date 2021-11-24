Samsun'da engelli çiftin birbirlerine desteği alkış topladı

Serabral palsi hastası Oğuz Kul ile görme engelli eşi Canay Kul, yaşadıkları hayatla hem öğrencilerine ve çevredekilere örnek olurken hem de birbirlerine destek oluyor.

Samsun'da serabral palsi hastası Oğuz Kul (41) ile yüzde 90 görme engeli eşi Canay Kul birbirirlerine gösterdiği destekle öğrencilerine rol model oluyor ve de çevredekilerin takdirini topluyor.

Engellerinin getirdiği zorlukları tek tek aşarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve öğretmen olan Kul çifti, farklı okullarda başarıyla görev yapıyor.

SON DERECE MUTLU BİR YAŞAM SÜRÜYORLAR

Şehit Ahmet Altınoğlu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Oğuz Kul ile Canik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Canay Kul, öğrencilerine kendi hayatlarında yaşadıkları zorluklardan da bahsediyor. Oğuz Kul da eşi ile 10 yıllık son derece mutlu bir yaşamları olduğunu belirtti.

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"BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLUYORUZ"

Engellerinin öğrencilerine eğitim vermeye engel olmadığını söyleyen Oğuz Kul, mesleklerini çok sevdiklerini vurguladı. Hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğuna işaret eden Kul, şöyle devam etti:

"İkimizin engel türleri birbirinden farklı. Canay az görür. Ben de bedensel engelliyim. Hayatın görme noktalarında ben Canay'a, hayatın daha pratik bedensel aktivite gerektiren noktalarında Canay bana yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, havaalanına gidiyoruz. Biliyorsunuz birçok numaralar, yazılar var. Görme noktasında ben yardımcı oluyorum. İçeri girdiğimizde de bedensel aktivite gerektiriyorsa Canay bana yardımcı oluyor, böyle bir sinerji ve bütünleşme halinde gidiyor hayat"





"İTİRAF EDİYORUM O KİTABI BEN BİLİYORDUM"

Eşi ile tanışma öyküsüne de anlatan Kul, "Eşimin sosyal medya hesabında okuduğu bir kitabı gördüm. Aslında kitabı çok iyi biliyorum ama hani oradan yakalayabilir miyim diyerek kitap hakkında çok iyi bildiğim soruları Canay'a sormaya başladım. Soruları sormaya devam edince yol bizi buraya kadar getirdi. İtiraf ediyorum o kitabı ben biliyordum" dedi.

"ENGEL OLUNCA İNSANA YAPAMAZ GİBİ BAKIYORLAR"

Canay Kul ise Erzincan'da doğduğunu ve görme engelinden dolayı doktorların da tavsiyesiyle babasının daha büyük şehre tayin olduğunu belirterek, "İzmir'e tayin olduk. Bütün öğrenim hayatımı İzmir'de geçirdim. Liseden sonra konservatuvar sınavlarına girdim. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde okudum. Engel olunca insanda yapamazsın, edemezsin gibi bakıyorlar. Formasyon aldım ve ilk girdiğim KPSS ile bir yıl içinde atandım" diye konuştu.

"BEN EV İŞLERİNE DAHA ÇOK HAKİMİM"

Eşiyle ortak hobileri olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını ifade eden Kul, şunları dile getirdi:

"Kitaplar üzerinden konuşurken onun vasıtasıyla ilişkimiz ilerledi. Ben evin içindeki işleri daha çok yapıyorum, eve daha çok hakimim. Dışarda da Oğuz daha çok yardımcı oluyor. Bir yere gidilecek, bir şeyler alınacak o konuda yardım ediyor. Evde daha çok bedensel aktivite gerekiyor. Dışarıda görme ile ilgili çok daha fazla şey var. Herkes kadar sorunumuz oluyor."