Samsun, Düzce ve Kocaeli'de denize girilmesi yasaklandı

Türkiye genelinde rüzgar hızını artırdı.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün rüzgarın 19 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

BOĞULMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

DÜZCE'DE DENİZE GİRİŞ YAŞAK

Düzce ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşlardan tüm plajlarda denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

KOCAELİ'DE 5'İ HARİÇ PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Kerpe, Seyrek, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.