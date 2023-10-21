Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Gelemen mevkisinde, Celali B. idaresindeki 34 GYT 414 plakalı otomobil yola giriş yapmak isteyen Zekeriya Y. yönetimindeki 55 ABF 903 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada, araç sürücüsü Celali B. ile Murat G., Ayşe Y. ve Ayşe Selma Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)