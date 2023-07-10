Samsun'da inşaat malzemeleri taşıyan yük treni raydan çıktı 1200 ton inşaat malzemesi ve demir taşıyan yük treni Samsun'un Kavak ilçesindeki tren istasyonuna 50 metre kala raydan çıktı.

İHA

Samsun'dan Sivas'a 1200 ton inşaat malzemeleri ve demir taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yük treninin lokomotifi ve bir vagonu Samsun'un Kavak ilçesindeki tren istasyonuna 50 metre kala yoğun yağış nedeniyle raylara biriken taşlar ve kumdan dolayı raydan çıktı.

Yaralanan olmadı

Yaklaşık 30 tane vagonu bulunan trende maddi hasar oluşurken gerçekleşen kazada herhangi bir yaralanan veya can kaybı olmadı.

Samsun-Sivas tren hattı ulaşıma kapanırken yetkililer ise ulaşımı tekrar sağlamak için çalışma başlattı.