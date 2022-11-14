Samsun'da internetten satılık araç ilanı verip vatandaşı dolandıran şahsa 3 yıl hapis

Samsun'da internetten satılık ilanı verdiği araç için bir vatandaşı 2 bin lirasını alarak dolandıran şahıs, yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da ikamet eden S.E., 2017 yılında internette 42 bin 500 liraya satışa sunulan aracı almak için ilanı veren kişi ile bağlantı kurup 2 bin lira parayı kapora olarak verilen hesaba yaptırdı.

Ancak daha sonra ilan sahibine ulaşamayan S.E., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili V.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında dava açıldı.

3 yıl hapis cezası ve 4 bin lira para cezası verildi

İHA'nın haberine göre, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada V.K. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 lira da adli para cezasına çarptırılırken, A.K. ise beraat etti.