Samsun'da kaynar suya benzin dökülen evde patlama

İlkadım ilçesinde tek katlı bir evde kaynar suya benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 21:36
  • Samsun İlkadım'da kaynar suya benzin dökülmesi sonucu bir evde patlama meydana geldi.
  • Patlamada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'da faciadan dönüldü..

İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana gelen olayda,evde bulunan iki kişi kaynar suyun içine benzin döktü.

PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI

Benzinin kaynar suyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

