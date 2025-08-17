Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı

Samsun'da yanan tır, felakete yol açıyordu..

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

FRENLERİ TUTMADI, 8 KİLOMETRE YANARAK İLERLEDİ

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı.

SÜRÜCÜ ATLAYARAK KURTULDU

Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı.

Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangını söndürdü.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.